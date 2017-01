Actualidade

Um motim iniciado domingo à noite numa prisão da cidade brasileira de Manaus, capital do Estado do Amazonas, provocou 60 mortos, segundo anunciaram hoje as autoridades locais.

O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, disse que o motim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim se prolongou por cerca de 17 horas.

Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Amazonas, Epitácio Almeida, que coordenou as negociações com os prisioneiros e trabalhou para a libertação dos reféns, tratou-se do "maior massacre do sistema prisional" do Estado.