Actualidade

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública anunciou hoje a apreensão de mais de 19 quilogramas de cocaína, avaliada em cerca de dois milhões de euros, e a detenção de quatro suspeitos.

Segundo o Cometlis, estes elementos, com idades entre 27 e 35 anos, faziam parte de um "grupo altamente organizado" com "uma hierarquia bem definida". A droga era proveniente da América do Sul (Venezuela) e o transporte efetuado por via aérea em voos comerciais.