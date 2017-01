Novo disco e Coliseus

O dia D de Diogo Piçarra estava agendado para hoje, para anunciar o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, intitulado "do=s". Com lançamento marcado para dia 31 de março, o novo álbum de Diogo Piçarra conta com alguns dos maiores nomes da produção nacional. Sobre o novo disco Diogo Piçarra afirma que «“do=s” simboliza tudo de bom e mau numa relação a dois, uma “História” de vida que vai do “Dois” ao “200”».

“História” é justamente o novíssimo single, escrito e composto pelo próprio cantor e produzido por Lhast. Esta é a segunda canção de ‘do=s’ a ser lançada, depois de “Dialeto”, um dos temas mais tocados na rádio este ano, que conta com mais de 5 milhões de visualizações no Vevo, tendo atingindo recentemente o galardão de Single de Ouro, atribuído pela AFP.

Com este novo trabalho começa um novo ciclo, que culmina com uma grande celebração. A dobrar. Anote já na agenda, os dois grandes concertos em nome próprio, que têm data marcada nas mais emblemáticas salas do País: o Coliseu do Porto a 27 de outubro e o Coliseu dos Recreios, a 3 de novembro.

Este é o ano de Diogo Piçarra, um dos mais importantes nomes da pop nacional atual. Mais de 40 milhões de visualizações nos seus vídeos, seguido por milhares de fãs nas redes sociais: mais de 285 mil fãs no Facebook, mais de 110 mil seguidores no Instagram, mais de 30 mil no Twitter. O álbum de estreia, lançado em 2015, “Espelho”, entrou directamente para o nº 1 do top nacional de vendas, tendo atingido o Galardão de Ouro e permitindo que em 18 meses tivesse realizado mais de 80 concertos em todo o País.

Os bilhetes são colocados à venda amanhã, a partir das 19h. Vão existir bilhetes especiais que estarão à venda em exclusivo na nova loja online do Diogo Piçarra, os Golden Square Tickets. Tratam-se de bilhetes que darão acesso a uma zona privilegiada, o Golden Square, junto ao palco, permitindo aos fãs seguir o espectáculo ao mais ínfimo pormenor. Este tipo de bilhete contempla entrada para o concerto com acesso ao Golden Square, entrada antecipada, meet and greet com Diogo Piçarra no final do concerto e envelope com 1 poster A3 do concerto e lanyard personalizado com passe VIP. O número disponível destes bilhetes especiais será limitado à área do Golden Square, numa quantidade bastante reduzida.