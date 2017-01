Actualidade

A Câmara da Lousã vai investir 301.623 euros na reabilitação do castelo local, classificado em 1910 como monumento nacional, anunciou hoje a autarquia.

O projeto inclui a construção de acessos ao imóvel, com apoio comunitário de 212.500 euros, obtido através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), assumindo o município a parte restante do investimento, que ascende a 89.123 euros.

A intervenção no castelo da Lousã, também conhecido como castelo de Arouce, em plena montanha, junto às ermidas da Senhora da Piedade e da piscina fluvial da Azenha, vai ser realizada ao abrigo do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, afirma em comunicado a autarquia liderada por Luís Antunes.