Actualidade

A Câmara Municipal de Torres Vedras garantiu hoje que a urgência de Pediatria do hospital local não vai encerrar no período noturno, como tinha sido anunciado pela unidade, devido a falta de médicos.

"Na sequência das informações divulgadas hoje, que anunciavam o encerramento noturno da urgência de Pediatria do Centro Hospitalar do Oeste - Unidade de Torres Vedras, a Câmara Municipal de Torres Vedras garante que as mesmas não irão encerrar como tinha sido anunciado", divulgou a autarquia, em comunicado.

O encerramento da urgência pediátrica do hospital de Torres Vedras, durante o período noturno, entre as 21:00 e as 09:00, foi anunciada pelo Centro Hospitalar do Oeste (CHO), onde aquela unidade se insere, através de um aviso afixado no local.