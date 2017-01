Actualidade

As autoridades na Venezuela informaram na segunda-feira que se mantêm as buscas por um helicóptero militar desaparecido desde sexta-feira com 13 pessoas a bordo.

Segundo o governador Liborio Guarulla, o helicóptero militar venezuelano despenhou-se na sexta-feira quando estava a fazer a ligação entre Puerto Ayacucho e La Esmeralda, no estado do Amazonas.

Numa entrevista telefónica com a Union Radio citada pela agência chinesa Xinhua, Liborio Guarulla disse que "o helicóptero está em La Esmeralda e que presumivelmente caiu durante o percurso".