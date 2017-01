Actualidade

O antigo líder do Governo de Hong Kong Donald Tsang declarou-se hoje não culpado em tribunal de todas as acusações relacionadas com o arrendamento de uma 'penthouse' de três andares na cidade vizinha de Shenzhen, na China.

Donald Tsang, de 72 anos, chefe do Executivo da Região Administrativa Especial chinesa entre 2005 e 2012, é o ex-titular do mais alto cargo público a enfrentar um julgamento na história de Hong Kong.

Tsang negou as três acusações - duas de má conduta em cargo público e uma de aceitar vantagens --, que se reportam ao período entre 2010 e 2012 e podem ser sancionadas, cada uma delas, com até sete anos de prisão.