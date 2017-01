Estudo

A atividade industrial chinesa expandiu ao ritmo mais rápido em quase quatro anos em dezembro, no que é entendido como um sinal de saúde da segunda maior economia do mundo, indica um estudo da revista financeira Caixin.

O Purchasing Managers' Index (PMI) da Caixin, focado nas pequenas empresas, superou expetativas com 51.9 em dezembro, acima dos 50.9 no mês passado.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contração de atividade. O PMI é tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda maior economia do mundo.