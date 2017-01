Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram em consequência de acidentes de viação na quadra festiva, segundo os registos da GNR, mas o balanço final da "Operação Festas Seguras 2016" é feito hoje.

O balanço é feito na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no âmbito de uma visita do secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. Serão apresentados dados da sinistralidade, entre 20 de dezembro e 02 de janeiro, e dados provisórios da sinistralidade em 2016, segundo o gabinete do governante.

Balanços provisórios feitos pela GNR indicam que no natal morreu uma pessoa e, na passagem de ano, morreram mais cinco, em acidentes de viação.