Actualidade

O jornalista José Carlos de Vasconcelos, diretor do quinzenário JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, "um raro exemplo de persistência na imprensa portuguesa de âmbito cultural", é o vencedor do Prémio Vasco Graça Moura--Cidadania Cultural.

Fonte do júri adiantou à agência Lusa que, apreciadas as várias candidaturas, a de José Carlos de Vasconcelos recolheu a unanimidade, por ser uma "personalidade que se tem afirmado em todos os domínios em que tem exercido atividade, como das figuras mais marcantes da vida portuguesa nos dias de hoje", como se lê na ata do júri.

Esta é a segunda edição do Prémio Vasco Graça Moura-Cidadania Cultural, no valor de 40.000 euros, e o nome da personalidade distinguida é revelado no dia em que o poeta e ensaísta Graça Moura completaria 75 anos.