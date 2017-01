Actualidade

A Mata do Buçaco vai avançar com a requalificação do edifício das antigas garagens do Palace Hotel, um investimento superior a um milhão de euros suportado por fundos do Programa Operacional de Cooperação Territorial Espanha-Portugal.

O financiamento resulta de uma candidatura conjunta do município da Mealhada e da cidade espanhola de Béjar aos fundos do projeto transfronteiriço INTERREG/POCTEP, apresentada durante 2016, sob a designação "Projeto NATURCULTUR.

"A candidatura foi dirigida ao restauro de património não apoiado pelo Portugal 2020 - edifício das antigas Garagens do Palace Hotel - e criação de novas soluções de apoio à interpretação e visitação, com recurso a novas tecnologias de informação para comunicação e interpretação", explica o presidente da Fundação Mata do Buçaco, António Gravato.