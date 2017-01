Actualidade

O romance "A Profecia de João XXIII" recupera a temática da cidade Atlântida, sobre a qual Platão escreveu na obra "Crítias", disse à agência Lusa, o seu autor, Paulo Loução.

A obra é apresentada na quinta-feira, pelas 18:30, na Casa da Ti'Aninhas, em Guimarães, pelo catedrático da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto Jacinto Rodrigues, na sexta-feira, às 20:30, em Braga, no Espaço Cultural Callaeci Bracari, do departamento de Física da Universidade do Minho, Henrique Cachetas, e no sábado, no Porto, na Academia Acrópole, por José Antunes, professor de Culturas Antigas nesta instituição.

O escritor Paulo Loução definiu o romance "A Profecia de João XXIII" como "uma obra de ficção, que é narrada por uma divindade grega, o neto [do deus grego] Cronos, com traços de narrativa contemporânea, porque inclui várias histórias que são rematadas no final".