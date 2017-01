Actualidade

Investigadores da Universidade de Coimbra (UC) vão participar num consórcio europeu que, com um financiamento comunitário de 4,3 milhões de euros, está a desenvolver uma nova geração de robôs para a indústria, foi hoje anunciado.

"As empresas Thales Alenia Space, da indústria aeroespacial de produção de satélites, e a Renault, do setor automóvel, vão testar [a partir de fevereiro] um protótipo do ColRobot", revela a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O ColRobot é um robô de última geração que "está a ser desenvolvido por um consórcio europeu do qual faz parte uma equipa de investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC".