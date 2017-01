RTP1

O programa “Príncipes do Nada” está de volta à RTP1 com uma nova temporada de 10 episódios, com novas histórias numa linguagem mais documental. A estreia é no dia 5, às 21h00.

“Príncipes do Nada” é um programa de televisão criado há 10 anos pela vontade partilhada entre Catarina Furtado, enquanto Embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), e a RTP. Produzido pela Até ao Fim do Mundo, coautora do formato, este programa é dedicado ao trabalho na área do desenvolvimento nos países em vias de desenvolvimento e em Portugal.

Agora na quarta série, o “Príncipes do Nada” conta com um novo parceiro, o Instituto Camões. Quer ir mais longe neste compromisso de dar voz aos que trabalham diariamente pela melhoria do mundo, nas mais diversas áreas - da saúde à proteção da biodiversidade, da educação à agricultura sustentável. Visa, assim, uma abordagem mais abrangente, incluindo temas da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que devem ser implementados até 2030.

A equipa de “Príncipes do Nada” viaja por países como Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Estão ainda mais presentes o olhar e a voz de quem vive nas realidades reportadas. Os testemunhos de quem trabalha, lado a lado, com a população e as histórias que revelam o impacto desse trabalho. São eles os protagonistas deste programa. Os verdadeiros “Príncipes do Nada”. Histórias humanas que apelam à nossa consciência de cidadãos e a uma urgência de atuação para a construção de um mundo mais equilibrado.