O jornalista José Carlos de Vasconcelos, vencedor do Prémio Vasco Graça Moura--Cidadania Cultural, afirmou hoje que o JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, quinzenário que dirige há 35 anos, "é um ato de resistência cultural, cívica e jornalística".

Contactado pela agência Lusa na sequência do anúncio do vencedor, José Carlos de Vasconcelos comentou que a escolha do júri, por unanimidade, "é uma surpresa, e muito boa".

"É um reconhecimento e um incentivo que por vezes é bem preciso, porque a luta e o esforço tem que ser grande, dada a escassez de recursos. Toda a imprensa está em crise, e imagina-se o que é manter um jornal cultural como o Jornal de Letras", avaliou o galardoado, sobre a longevidade do quinzenário.