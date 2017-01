Actualidade

Um homem que tentou assaltar uma agência bancária do Porto na segunda-feira, munido com uma réplica de arma de fogo, foi dominado por funcionário bancário e entregue sob detenção à Polícia Judiciária (PJ), informou hoje esta autoridade.

O homem, de 50 anos, já suspeito de um roubo numa dependência bancária junto ao Hospital de São João (Porto), no passado dia 28 de novembro, foi detido esta segunda-feira, de manhã, logo depois de ter entrado num outro banco da cidade do Porto "munido de uma réplica de arma de fogo" e a exigir a entrega do dinheiro existente em caixa, explica a PJ numa nota de imprensa.

Segundo explica a PJ, o funcionário bancário abordado, "apercebendo-se da falsidade da arma utilizada, foi protelando a entrega do dinheiro", até que o assaltante acabou por "desistir dos seus intentos e abandonou a agência bancária".