Vacinação

As meninas com 10 anos, residentes em Portugal já têm acesso, de forma gratuita, à nova vacina nonavalente contra o papilomavírus humano (HPV), da MSD. Em Portugal, a vacinação contra o HPV no âmbito do Plano Nacional de Vacinação teve início em 2008, com a vacina quadrivalente, sendo esta substituída pela vacina nonavalente contra o HPV que tem potencial para prevenir mais 20% de casos de cancro e mais 30% de casos de lesões pré-cancerosas associadas a este vírus.

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma das principais causas de cancro tanto em mulheres como em homens (já que para além do cancro do colo do útero pode também causar outros cancros anogenitais, como os da vulva, vagina e ânus e cancros da cabeça/pescoço). Para além do potencial oncogénico do vírus, o HPV pode ainda causar verrugas genitais (condiloma acuminado).

Trata-se de um vírus muito frequente e estima-se que cerca de 75% da população tenha contacto com o vírus ao longo da vida, não estando a infecção relacionada com comportamentos de risco.

A vacina de nova geração contra o HPV representa um avanço médico significativo para a saúde pública e pode ser administrada em ambos os sexos, a partir dos 9 anos. Em Portugal, estima‐se que ocorram anualmente cerca de 1.700 casos de cancro do colo do útero, vulva, vagina e ânus atribuíveis ao HPV.

Os 9 tipos de HPV contra os quais a vacina nonavalente protege são responsáveis por aproximadamente 90% de todos os casos de cancro do colo do útero, 85-90% dos cancros da vulva associados ao HPV, 90-95% dos cancros do ânus associados ao HPV e 80-85% dos cancros da vagina associados ao HPV, em toda a Europa. Em Portugal estima‐se que o potencial de proteção possa ser ainda superior: dados nacionais apontam para que cerca de 97% dos casos de cancro do colo do útero e respetivas lesões pré-cancerosas estejam associados aos tipos de HPV de alto risco agora cobertos pela vacina nonavalente.