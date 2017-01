Actualidade

Cerca de 50 autarquias estão em vias de formalizar a criação de sistemas intermunicipais de abastecimento de água e saneamento, mais de metade das 90 que manifestaram essa vontade, disse hoje o secretário de Estado do Ambiente.

Intervindo na sessão de constituição da M2S, uma empresa local de natureza intermunicipal que irá ficar responsável pelo abastecimento de água e saneamento de águas residuais dos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e Mira, no distrito de Coimbra, Carlos Martins frisou que este modelo de gestão pública "é a concretização do que é a pedra de toque [do Governo] para mudar um pouco o paradigma do setor da água em Portugal".

O governante lembrou que no continente existem 160 municípios com menos de 20 mil habitantes, "uma escala que não é adequada à gestão de serviços de água e saneamento", e que o Governo lançou uma desafio a todas as autarquias para que se viessem a associar em sistemas intermunicipais, "sempre com respeito integral pela vontade dos municípios".