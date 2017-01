Actualidade

A editora Guerra e Paz conta editar, neste primeiro semestre, cerca de 16 livros, entre os quais a estreia literária de Dulce Garcia e um texto inédito de Vasco Graça Moura, e lançar uma nova coleção, "Os Livros Estão Loucos".

A jornalista Dulce Garcia estreia-se no romance com "Quando Perdes Tudo Não Tens Pressa de Ir a Lado Nenhum", a editar em fevereiro e, no âmbito das "edições especiais", está previsto a publicação de "Ensaio sobre a Cegueira", de José Saramago, com ilustrações inéditas de Rogério Ribeiro e um prefácio inédito de Vasco Graça Moura.

Nesta coleção será também editado em abril "O Físico Prodigioso", de Jorge de Sena, com "ilustrações criadas expressamente" para o livro por Mariana Viana.