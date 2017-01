Actualidade

O presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, admitiu hoje a possibilidade de constituição de uma régie cooperativa para gerir o Teatro Municipal da Guarda (TMG) ou, em alternativa, a criação de um conselho estratégico.

"Se não vier a ser criada nenhuma régie cooperativa, porque nós não queremos impor nenhum modelo (...), se esse não for o caminho, e quero com isso abrir o debate durante o ano de 2017, se isso não for entendido como a melhor via, no mínimo, deve ser criado no âmbito do TMG aquilo que vulgarmente se chama um conselho de opinião ou um conselho estratégico", admitiu hoje o autarca.

Álvaro Amaro, que falava na conferência de imprensa de apresentação da programação do TMG para os meses de janeiro, fevereiro e março, lembrou que a autarquia apresentou "há alguns meses" um anteprojeto de uma hipotética criação de uma régie cooperativa para gestão daquele complexo cultural.