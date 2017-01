Actualidade

O dia com mais transações na rede Multibanco na época natalícia foi 23 de dezembro, no qual se registaram 8,4 milhões de operações, segundo os dados da SIBS hoje divulgados.

De acordo com a gestora da rede multibanco, o número de operações registadas a 23 de dezembro significa mais de 8,8% do que no mesmo dia de 2015, que foi também o dia da época natalícia com maior número de operações realizadas pelos consumidores.

No conjunto do mês de dezembro de 2016, segundo a SIBS, foram efetuadas em média, por dia, seis milhões de operações, quer nas caixas Multibanco, quer nos terminais de pagamento automático, tendo-se registado um crescimento nos principais espaços comerciais.