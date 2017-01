Actualidade

O euro caiu hoje para níveis que não se registavam desde 2003, de novo abaixo de 1,04 dólares, mas viria a recuperar durante a tarde.

Às 18:15 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0425 dólares, quando na segunda-feira à mesma hora seguia a 1,0464 dólares.

Durante a sessão, o euro chegou a cair para 1,0341 dólares, com a moeda norte-americana reforçada pela publicação de indicadores positivos nos Estados Unidos. Os analistas destacaram os gastos no setor da construção, que aumentaram 0,9% em novembro para o nível mais alto desde abril de 2006, antes do início da crise financeira.