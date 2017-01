Inquérito/CGD

O ex-governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio, que foi chamado para comparecer perante a comissão de inquérito da Caixa Geral de Depósitos, não pode estar presencialmente no parlamento, pelo que vai responder por escrito às perguntas dos deputados.

Segundo a informação recolhida pela Lusa junto de fonte parlamentar, o atual vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), que ia ser ouvido em meados de janeiro, invocou a indisponibilidade para se deslocar a Portugal, solicitando a possibilidade de responder por escrito às questões que lhe forem colocadas.

No final dos trabalhos de hoje, após a audição de António de Sousa (antigo presidente do Conselho de Administração do banco público), teve lugar uma reunião entre os coordenadores dos grupos parlamentares que integram esta comissão, que decorreu à porta fechada, e na qual foi aceite o pedido de Constâncio.