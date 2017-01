Actualidade

Um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter abalou hoje a região ocidental do Vanuatu, país com cerca de 250 mil habitantes no Pacífico Sul, sem que tenham sido reportadas vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro a 15 quilómetros de profundidade no mar e a 126 quilómetros a oeste de Port-Vila, a capital.

Vanuatu está localizado perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e de dois vulcões, pelo que regista habitualmente abalos de origem sísmica.