Actualidade

Uma comissão que investiga a violência na Birmânia, no estado Rakhine, negou que as forças de segurança tenham abusado dos rohingya, dias depois de ter surgido um vídeo que mostra a polícia a bater em civis daquela minoria muçulmana.

A Birmânia tem sido criticada pelos alegados abusos do exército contra os muçulmanos rohingya e organizações internacionais acusaram os militares de execuções, violações e queima de casas em aldeias daquela minoria.

A ação dos militares foi desencadeada por ataques a 09 de outubro contra postos da polícia no estado de Rakhine, no oeste do país, que as autoridades atribuíram a elementos da comunidade rohingya.