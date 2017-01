Actualidade

A edição portuguesa de "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los", de J.K. Rowling, a autora da 'saga Harry Potter', é publicada no dia 02 de fevereiro, disse hoje à agência Lusa fonte editorial.

"A Editorial Presença irá publicar a versão portuguesa do argumento original do filme 'Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los', parte integrante do novo programa de publicações do 'Mundo da Feitiçaria', de J.K. Rowling, inspirado no compêndio original da escola de feitiçaria de Hogwarts, da autoria do mágico Newt Scamander", umas das personagens da saga de Harry Potter, disse a mesma fonte.

"A edição em inglês continua a liderar as tabelas de vendas", acrescentou, referindo que a tradução para português é de Marta Fernandes.