Actualidade

O embaixador britânico na União Europeia, Ivan Rogers, que na terça-feira apresentou a sua demissão, pediu aos seus colegas em Bruxelas para desafiarem o "pensamento confuso" e que digam a verdade ao "poder" sobre as negociações do "Brexit".

Rogers renunciou de forma inesperada quando faltam quase três meses para que o Reino Unido inicie as negociações formais sobre a sua retirada da União Europeia depois de os britânicos terem votado a favor do "Brexit" no referendo do passado 23 de junho.

A demissão de Rogers é vista hoje pela imprensa como um claro descontentamento com a gestão do Governo da conservadora Theresa May antes do início das conversações com Bruxelas.