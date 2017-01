Actualidade

Os três primeiros números da edição exclusiva de "Tabacaria", de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, vão a leilão, revertendo as receitas para a Casa do Gaiato, disse à agência Lusa fonte editorial.

A nova edição do poema "Tabacaria" foi publicada no passado dia 28 de novembro, numa caixa de madeira, com 25 fotografias inéditas de Pedro Norton.

"Foram feitos apenas 1.500 exemplares, todos numerados, e este livro de 176 páginas não voltará a ser reimpresso, tratando-se de uma edição rara", num formato de grande dimensão, 24 centímetros de largura por 33 de altura, disse à Lusa fonte da editora Guerra e Paz, que chancela a obra.