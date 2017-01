Actualidade

A taxa de inflação homóloga na zona euro é de 1,1% em dezembro, acima dos 0,6% de novembro e impulsionada pelos preços da energia, segundo uma estimativa do Eurostat, hoje divulgada.

De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia, foi no setor da energia que os preços tiveram a maior subida em dezembro e a primeira em pelo menos seis meses: 2,5%, face aos -1,1% em novembro.

No setor dos serviços, a taxa de inflação homóloga aumentou 1,2% (1,1% em novembro) e no da alimentação, álcool e tabaco os preços aumentaram também 1,2% (0,7% no mês anterior).