Actualidade

O Trabzonspor, atual 13.º da liga turca de futebol, anunciou hoje a contratação do defesa português João Pereira, que tinha contrato com o Sporting até final da época.

A transferência do jogador, de 32 anos, foi anunciada na página oficial do clube, que não especifica mais pormenores sobre o contrato com o internacional português.

Na segunda-feira, o clube turco tinha anunciado que estava a negociar com João Pereira, referindo-se ao defesa como "um jogador livre".