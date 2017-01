Actualidade

"Geringonça" foi eleita a Palavra do Ano, tendo arrecadado 35% dos cerca de 28.000 votos expressos, anunciou hoje a Porto Editora, promotora do evento.

No segundo lugar, com 29%, ficou o vocábulo "campeão" e, em terceiro, com 08%, "brexit", seguindo-se, ex-aequo, "parentalidade" e "presidente", com 06%, depois "turismo", "racismo" e "humanista", com 04% cada, "empoderamento", com 03%, e, finalmente, com 01%, "microcefalia".

A palavra "geringonça" liderou desde o início a votação, embora na reta final "campeão" se tenha "aproximado siginificativamente" da eleita, disse à agência Lusa fonte editorial.