Gastronomia

Academia Time Out desafia-o a começar o ano a aprender a cozinhar

Se aprender a cozinhar é uma das resoluções para o novo ano, a agenda de janeiro da Academia Time Out, no Time Out Market – Mercado da Ribeira, está cheia de propostas de workshops irresistíveis.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Da agenda destaque para “Ceviches e Tártaros”, “Cozinha Tailandesa”, “Cozinha Tradicional Portuguesa: Trás-os-Montes com Rodrigo Meneses” e ainda aprender a preparar deliciosos “Pastéis de Nata”. Na agenda constam ainda diversas Masterkids para os mais pequenos, que este mês vão aprender a fazer pizzas, hambúrgueres, muffins, risotto e tartes de Inverno. Saiba mais na página de Facebook da Academia Time Out: https://www.facebook.com/AcademiaTimeOut/?fref=ts