CGD

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos António Domingues mostrou-se hoje contra a publicitação do património do presidente do banco público e considerou que entregar essas declarações significa que informação pessoal vai parar aos jornais.

"Quando se trabalha num banco, seja ele qual for, são publicados todos os anos nos relatórios [e contas] os rendimentos e os meus, quem quiser vê-los, estão no BPI. O que faço com os meus rendimentos e o meu património já é da minha esfera pessoal, não vejo que haja ou houvesse necessidade de regras específicas para a Caixa para controlar a minha vida pessoal", afirmou António Domingues, que está hoje a ser ouvido pelos deputados na Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

Domingues deixou a presidência da CGD no final de dezembro, depois de um curto mandato, de apenas quatro meses, marcado por várias polémicas, nomeadamente a sua recusa bem como dos administradores que integravam a sua equipa de entregarem as suas declarações de rendimentos e património junto do Tribunal Constitucional.