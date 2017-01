500 vagas

NAU Hotels & Resorts promove esta sexta-feira evento de recrutamento

A NAU Hotels & Resorts realiza dia 6 de janeiro, e pelo segundo ano consecutivo, uma ação de recrutamento que pretende contratar 500 novos colaboradores.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

A NAU Recruitment Experience decorre no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados (Albufeira), e pretende ser uma resposta às necessidades de profissionais em 25 posições funcionais que incluem as áreas de Cozinha, Economato, Housekeeping, Manutenção, Motoristas Receção, Restauração e SPA.