Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu hoje que Portugal poderá apresentar queixa contra Espanha junto da Comissão Europeia pela intenção de construir um armazém de resíduos nucleares em Almaraz e afirmou que os dois governos estão "em contacto permanente".

Em causa está a decisão do Governo espanhol, conhecida na semana passada, de dar luz verde à construção de um armazém para resíduos nucleares na central de Almaraz, localizada a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa, através de uma resolução da Direção-Geral de Política Energética e Minas, do Ministério da Energia.

"Do ponto de vista português, há uma diretiva comunitária que não foi cumprida e, se for necessário, nós ativaremos o respetivo procedimento em Bruxelas", disse hoje aos jornalistas Augusto Santos Silva, à margem da sessão de abertura do seminário diplomático, em Lisboa.