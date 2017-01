CGD

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues revelou hoje no parlamento que se recusaria a aceitar o convite do Governo para liderar o banco público se a recapitalização fosse feita debaixo das ajudas de Estado.

"Eu fui contactado no dia 18 de março [de 2016], numa reunião com o ministro das Finanças e o secretário de Estado das Finanças. Para minha surpresa fui convidado para liderar a CGD, e não era algo que me tenha deixado muito entusiasmado", afirmou o gestor, durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

"Dia 21 disse que poderia aceitar sob determinadas condições. Eu não aceitaria ir para a CGD se a recapitalização fosse feita debaixo de ajudas de Estado. Também disse que não se devia aplicar à CGD o estatuto de gestor público e as regras de empresa pública, já que isso iria criar dificuldades nas negociações com Bruxelas", realçou.