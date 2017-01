Dermatologia

ISDIN lança nova linha de prevenção do envelhecimento

A ISDIN comemorou o final do ano com o lançamento de uma nova linha para a prevenção e correção do envelhecimento da pele. A ISDINCEUTICS traz a combinação perfeita entre dermatologia e estética e entre ciência e beleza através dos seus princípios ativos como a Vitamina C, a Vitamina K Óxido e os Ultraglicanos.

A ISDINCEUTICS traz uma gama de nove produtos focados no envelhecimento da pele que pretendem criar uma rotina antioxidante para sua pele, assim como um tratamento remodelante e uma ação contra imperfeições, culminando com uma maquilhagem mágica de textura ultra leve.