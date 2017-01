Crianças

Na Imaginarium já se pensa no Carnaval

Depois do Natal, o Carnaval é possivelmente das épocas festivas do ano mais fascinantes para as crianças, mas também para as respetivas famílias.

A Imaginarium sabe disso e já apresentou a sua linha disfarces para o Carnaval para que os pais e mães comecem a tirar ideias. A linha de disfarces inclui super-heróis, princesas, piratas e cavaleiros tanto para crianças como para bebés, que isto de festejar começa desde tenra idade.