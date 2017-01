CGD

O ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos disse hoje que decidiu demitir-se do banco porque a maior parte da sua equipa o fez e entendeu não ter condições para gerir, depois do debate que se gerou.

"O que fez com que me tivesse demitido? Muito simples, eu ia ficar sem equipa. Dos 11 membros do Conselho de Administração demitiram-se sete, e se considerar o Conselho Fiscal em 15 demitiram-se nove. Eu sem equipa teria dificuldade em gerir a Caixa", afirmou na audição que decorre na Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.

Domingues disse ainda que poderiam questioná-lo porque não escolheu uma nova equipa, continuando à frente da instituição, respondendo então que a forma como o debate em torno da CGD e da sua equipa foi conduzido não lhe dava condições para se manter no cargo.