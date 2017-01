Actualidade

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, afirmou que o novo modelo de garantia de potência aos produtores de eletricidade está concluído e vai representar uma "redução substancial face aos 40 milhões previstos para este ano".

Em audição na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, por requerimento do PCP, Jorge Seguro Sanches afirmou que o novo modelo, em que a garantia de potência deixa de ser atribuída de forma administrativa e passa a ser atribuída por concurso, já esteve em consulta no regulador do setor elétrico (a ERSE) e na REN, o gestor da rede elétrica.

"Será publicado nos próximos dias o quadro de como se vai regular o regime de garantia de potência, mas haverá uma redução substancial face aos 40 milhões de euros que estavam previstos para este ano", afirmou o governante, em resposta às questões do deputado do Bloco de Esquerda Jorge Costa.