Actualidade

O dia 04 de janeiro vai ser hoje proclamado "Dia dos The Doors", numa homenagem da cidade de Los Angeles para assinalar os 50 anos do lançamento do primeiro álbum da icónica banda norte-americana, anunciou o grupo.

Segundo o site oficial dos The Doors, a proclamação será feita pelo presidente da Câmara de Los Angeles, Eric Garcetti, e pelo vereador Mike Bonin, numa cerimónia pública no cruzamento das avenidas Pacific e Windward, onde se encontra o famoso sinal "Venice".

O guitarrista original, Robby Krieger, e o baterista John Densmore estarão presentes na cerimónia, assim como familiares do teclista Ray Manzarek e do vocalista Jim Morrison, que já morreram.