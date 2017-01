Literatura

O novo romance de Paul Auster, "4 3 2 1", vai ser publicado em Portugal, no próximo dia 31, em simultâneo com as edições de língua inglesa, anunciou hoje fonte editorial.

"4 3 2 1" é o primeiro romance de Paul Auster em sete anos, e será publicado com a chancela da Asa, no âmbito da celebração dos 70 anos do escritor norte-americano, já várias vezes apontado pelas casas de apostas como provável Prémio Nobel da Literatura.

A edição deste novo título, traduzido para português por Luís Rodrigues dos Santos, celebra também os 30 anos da publicação do seu primeiro romance, o policial "Squeeze Play", editado sob pseudónimo de Paul Benjamin.