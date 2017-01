Actualidade

O documentário "Paula Rego. Secrets and Stories", realizado por Nick Willing, vai estrear-se em abril, em Portugal, após a estreia mundial no Reino Unido, pela BBC, a 25 de março, revelou hoje fonte do museu Casa das Histórias.

Contactada pela agência Lusa, Catarina Alfaro, coordenadora da programação e conservação da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, indicou que o filme irá estrear-se em Portugal em abril e nesse mês será apresentada a exposição "Paula Rego. Histórias e Segredos".

"Paula Rego. Secrets and Stories", criado pelo realizador Nick Willing, filho de Paula Rego e de Victor Willing, falecido em 1988, ainda sem data e local de estreia em Portugal, reúne imagens antigas e recentes de Paula Rego.