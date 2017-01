Actualidade

O Governo desistiu da comercialização de gás engarrafado a peso, isto é, da devolução em dinheiro do equivalente ao gás que fica no fundo da botija ao cliente por ser "impraticável", afirmou hoje o secretário de Estado da Energia.

Na audição na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Jorge Seguro Sanches considerou que houve "voluntarismo" do Governo de Passos Coelho quando legislou no sentido de haver o reembolso do gás que restava no fundo da botija.

"Eu acho que houve um voluntarismo grande quando se propôs que cada português, cada revendedor de gás de garrafa tivesse uma balança para pesar a bilha do gás e descontar aquilo que lá estava e levar outra. Acho que é voluntarismo", disse o governante.