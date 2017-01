Novo conceito

Celeiro entra em 2017 com novo espaço de refeições e menu renovado

A marca Celeiro inicia 2017 com a apresentação de um renovado conceito que trará o novo espaço de refeições, a venda de produtos a granel e um novo menu, preparado com os melhores ingredientes naturais e biológicos.

Com menus desde 2.29€, poderá agora tomar o seu pequeno almoço, almoço ou lanche numa das lojas Celeiro, tendo nos menus opções como uma torrada biológica e um sumo de laranja (2,75€) ou uma torrada biológica e uma meia de leite (feita com bebidas de origem vegetal) (2,29€). A partir de 15 de janeiro estarão disponíveis nas ementas várias novidades como “palak de tofu, moussaka de lentilhas, hambúrgueres de quinoa e grão e cogumelos recheados. A loja de Campo de Ourique, recentemente inaugurada, é a primeira a apresentar este novo conceito que será futuramente aplicado às restantes 39 lojas Celeiro existentes em todo o País. Recorde-se que o Celeiro é uma marca 100% Portuguesa com mais de 40 anos de experiência no mundo da alimentação saudável e biológica e na oferta de soluções de nutrição.