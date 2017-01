Actualidade

O requerimento do PCP para audição do presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), Luís Ribeiro, devido à "parcialidade revelada no exercício das suas funções" foi hoje aprovado por unanimidade.

O grupo parlamentar do PCP considera "inaceitável" e "antidemocrático" a posição tomada pela ANAC, no passado dia 05 de dezembro, relativamente a um plenário de trabalhadores do supervisor da aviação, quando diz que não entende a iniciativa quando está a decorrer um processo de diálogo.

"Este comportamento é totalmente inaceitável numa entidade reguladora que se quer independente e se exige respeitadora da legalidade democrática", lê-se no requerimento apresentado hoje pelo deputado Bruno Dias, aprovado na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.