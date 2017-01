Vila Galé

Iniciativa gastronómica 12 Meses, 12 Pratos

Apostar em conceitos gastronómicos diferenciadores e divulgar os produtos regionais e a gastronomia portuguesa é o objetivo da iniciativa 12 Meses, 12 Pratos do grupo hoteleiro Vila Galé.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

Mensalmente é incluída nas cartas dos restaurantes uma especialidade de determinada região do País, disponível ao almoço e ao jantar, conforme o seguinte calendário: - Janeiro: Feijoada à transmontana - Fevereiro: Francesinha - Março: Pataniscas de bacalhau - Abril: Ensopado de borrego - Maio: Choco frito com batata salteada - Junho: Secretos de porco grelhados com esparregado - Julho: Arroz de polvo à algarvia - Agosto: Alheira frita com grelos - Setembro: Feijoada de chocos à algarvia - Outubro: Favas com entrecosto - Novembro: Bife de atum madeirense - Dezembro: Bacalhau à Brás