Actualidade

O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD Carlos Abreu Amorim apelou hoje ao executivo socialista para parar com o que considerou ser uma "farsa eleitoralista", referindo-se à reabertura de tribunais.

"O PSD vem apelar ao primeiro-ministro e à ministra da Justiça para que parem com esta farsa eleitoralista com que estão a tentar enganar os portugueses. Não se brinca com a Justiça", afirmou o deputado social-democrata nos passos perdidos do parlamento, vincando a discordância com a hipótese de funcionários camarários poderem tratar de processos judiciais, embora lembrando que se trata de uma reforma global com a qual o PSD "concorda, colaborou e apresentou propostas".

Entretanto, a ministra da Justiça assegurou, em Sintra, que os funcionários municipais destacados para trabalhar nos tribunais que reabriram no interior do país vão apenas desempenhar "funções de apoio meramente administrativo" e sem acesso a processos sigilosos, enquanto o líder do executivo salientou que a reabertura de 20 tribunais, no âmbito da reorganização do mapa judiciário, permitirá ter "a proximidade onde era necessária".