Avatar

Ariana Grande participará, em forma de avatar, num videojogo da popular saga Final Fantasy. Acontecerá na versão gratuita para smartphones do jogo Final Fantasy: Brave Exvius e é «a mais querida» personagem que a jovem cantora já viu, como a própria sublinhou aos seus fãs nas redes sociais. «Estou tão entusiasmada e apaixonada por ela que não me consigo conter», confessou na sua conta oficial no Instagram, a artista que este ano se estreia em palcos nacionais, depois de ter faltado, por alegada doença, à última edição do Rock in Rio-Lisboa no verão passado.

Mais de oito milhões de utilizadores em todo o mundo já se deixaram seduzir por Brave Exvius desde o lançamento do jogo para Androide iOS em 2015, no Japão, anunciaram recentemente os seus criadores. O visual da nova personagem inspirada em Ariana Grande replica a estética da capa do seu mais recente trabalho discográfico e do teledisco homónimo, Dangerous Woman. Falamos das orelhas de coelho em látex preto, emolduradas por um longo rabo de cavalo. Já que a cantora de 23 anos e natural da Florida fará dela própria, esta é a primeira vez que uma “personagem” existe além do universo Final Fantasy.

A Square Enix, responsável pelo desenvolvimento do produto, não avançou a data de lançamento desta novidade. A empresa apenas confirmou o anúncio da cantora ao partilhar no Twitter e Facebook as publicações de Ariana. Por lá, a intérprete publicou uma foto em reunião executiva e imagens do seu avatar. O projeto parece inserir-se naquilo que um dos responsáveis do conceito comentou à revista Newsbeat como «uma mudança radical» no mundo Final Fantasy. A nova versão terá personagens diferentes, mas também outros elementos e funcionalidades. A saga surgiu em1987 e já inspirou várias versões, bem como filmes, livros e bandas sonoras.