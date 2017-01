Pioneira

Com o ator Walter Foster fez história na televisão do nosso país irmão ao protagonizar o primeiro beijo de sempre. Aconteceu na novela Sua Vida Me Pertence, transmitida pela TV Tupi em 1951.

Curiosamente, em 1963, também protagonizou, com Géorgia Gornide, o primeiro beijo lésbico no pequeno ecrã brasileiro, mais especificamente na série TV de Vanguarda. Também foi escritora e romancista.